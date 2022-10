​SHBA armë shtesë me vlerë 725 milionë dollarë për Ukrainën Qeveria amerikane ka njoftuar dërgesa të tjera të armëve në Ukrainë me një vlerë totale prej 725 milionë dollarësh. “Paketa përfshin sisteme shtesë të lëshimit të raketave mobile “HIMARS”, municione, automjete të blinduara dhe furnizime mjekësore”, tha Shtëpia e Bardhë. “Ne do të vazhdojmë të mbështesim popullin e Ukrainës ndërsa ata mbrojnë lirinë dhe pavarësinë…