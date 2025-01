SHBA: 538 emigrantë të arrestuar, qindra të dëbuar – nis zbatimi i urdhërit të Trump

Njoftimi erdhi në një kohë kur presidenti i ri i SHBA niset për udhëtimin e tij të parë të premten në Karolinën e Veriut në juglindje dhe në bastionin demokrat të Kalifornisë në perëndim, dy shtete të goditura nga fatkeqësitë natyrore për të cilat lideri republikan ka qenë shumë i diskutueshëm. .

“Administrata Trump ka arrestuar 538 emigrantë të paligjshëm kriminalë”, njoftoi të enjten zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Caroline Leavitt, duke shtuar se “qindra” u deportuan me avionë ushtarakë.

Examples of the criminals arrested below 🔽🔽🔽

“Operacioni më i madh i dëbimit masiv në histori është duke u zhvilluar,” shkroi zëdhënësja. “Premtimet u përmbushën”, shtoi ajo.

Donald Trump premtoi një ofensivë të madhe kundër emigrantëve të paligjshëm në fushatën e tij zgjedhore dhe filloi mandatin e tij të dytë të hënën me një sërë urdhrash ekzekutivë për të frenuar fluksin e tyre në Shtetet e Bashkuara.

NEW: Haitian man says “F*ck Trump, Biden forever,” gets arrested by ICE’s elite Boston unit to be deported.

The ultimate FAFO.

The arrest was part of a Boston raid on the “worst of the worst” criminal illegal aliens, as reported by @BillMelugin_.

“It’s a frigid five degrees in… pic.twitter.com/83XgPMgNlt

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 23, 2025