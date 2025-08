Shawn Mendes lë gjurmë në Prishtinë me një performancë të jashtëzakonshme dhe magjike

Prishtina mbrëmë përjetoi një natë magjike, teksa Shawn Mendes performoi për herë të parë në Kosovë, duke e kthyer natën e dytë të Sunny Hill Festival në një spektakël emocionesh të forta.

Me një skenë të mrekullueshme, por me drita të ngrohta që krijuan një atmosferë të afërt dhe të ngrohtë, Shawn i la gjithë vëmendjen zërit të tij të fuqishëm dhe mesazheve të sinqerta të këngëve.

Të shoqëruar nga një bend energjik dhe vokalistë mbështetës që e plotësonin perfekt performancën e tij, çdo notë u ndje thellë nga mijëra fansa që kishin mbushur hapësirën e festivalit.

Shawn interpretoi një setlist të pasur me hitet e tij më të mëdha, nga “There’s Nothing Holding Me Back”, “Never Be Alone” e “Stitches”, “Wonder”, “Mercy” dhe “Why Why Why”, duke përfshirë edhe ritmet më të shpejta si “Lost in Japan” dhe këngën e njohur, “Treat You Better”.