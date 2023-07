Shaqiri realizon në humbjen e Chicagos

Shaqiri realizoi nga penalltia në minutën e 66′, ndërsa luajti gjithsej 77 minuta.

31 vjeçari i ka realizuar dy gola e asistuar dy të tjerë, në 15 ndeshje në ligën Major League Soccer këtë stinor.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë golin./Lajmi.net/

Shaqiri from the spot!@ChicagoFire brings on the heat in the second half. 🔥 pic.twitter.com/UrQHD02dsR

— Major League Soccer (@MLS) July 2, 2023