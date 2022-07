Shaqiri ka shënuar gol të bukur për Chicago Fire

Chicago Fire ka shënuar fitore 3:1 ndaj Vancouver.

E në këtë takim ka shënuar gol edhe kosovari me pasaportë zvicerane, Shaqiri, transmeton lajmi.net.

Në minutën e 13` ai bëri një goditje të bukur nga jashtë zona, kështu duke tundur rrejtën e ekipit kundërshtar.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell golin e Xherdanit:

One touch from @XS_11official and it's 1-0 😤. #cf97 pic.twitter.com/Y9sEaUcnzn

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 24, 2022