Shamia në shkolla, Nagavci: Udhëzimi administrativ mbetet në fuqi, është përcaktuar qartë karakteri i shtetit

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbëria Nagavci, gjatë një konference për media është deklaruar për një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me sistemin arsimor, duke filluar nga fillimi i vitit të ri, paralajmërimet për grevë nga SBASHK-u, por edhe për çështjen lejimit të shamisë në shkolla.

Nagavci, gjatë deklarimit të saj ka thënë se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e ri shkollor dhe se për këtë gjë është njoftuar edhe nga shkollat, shkruan lajmi.net.

“MASHTI në koordinim me komunat dhe drejtoritë dhe shkollat I ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin shkollor. Jam e njoftuar se edhe shkollat janë gati për fillimin e ri shkollor”, ka thënë ajo.

Sa i përket paralajmërimit për grevë nga SBASHK, Nagavci tha se Ministria e njeh organizimin sindikal dhe kushtet më të mira për punë, por që mos mbajtja e mësimit i dëmton nxënësit dhe e shkel të drejtën e këtyre të fundit për arsim.

“Kemi qenë dëshmitar dhe kemi ndjekur deklarimin se sindikata e arsimit ka paralajmëruar grevë për datën 25 gusht, duke e pranuar se e njohim organizimin sindikal dhe kërkesën për kushte më të mira të punës. Por duhet cekur se mosmbajtja e mësimit i dëmton më së shumti nxënësit dhe e shkel të drejtën e tyre për arsim. Humbja e mësimit është humbje e së drejtës themelore për arsim dhe për ne është e papranushme se vazhdimisht po përpiqemi të ofrojmë mbështetje për mësimdhënësit dhe ngritjen e nivelit në arsim. Të gjitha kategoritë e punëtorëve të arsimit janë trajtuar me kujdese të veçantë në Projektligjin e ri të Pagave”, ka thënë ministrja.

Ajo ka komentuar edhe debatin e bërë rreth lejimit të shamisë në shkolla, duke thënë se nuk ka një udhëzim për shaminë.

Për ketë çështje ministrja është deklaruar po ashtu se është e përcaktuar qartë karakteri i shtetit dhe institucioneve të Kosovës.

“Sa i për Udhëzimit administrativ, është fol shumë kohëve të fundit. Dua të bëjë të qartë se nuk ka ndonjë udhëzim administrativë për shaminë, nuk ka pas asnjëherë me sa unë e di. E gjithë kjo fushatë që është ngritur kohëve të fundit, nuk është të themi e bazuar dhe e qëndrueshme. Është e përcaktuar qartë karakteri i shtetit tonë dhe i institucioneve publike. Udhëzimi administrativ të cilit i kanë referuar ka të bëjë me mbarëvajtjen e punës në shkollat e mesme të larta. Është vërtetë që ky udhëzim administrativ që ka disa çështje ligjore, sepse preambula të cilës i referohet nuk ka të bëjë specifikisht me kompetencat e MASHT-it. Por e vërteta është që rekomandimet janë dhënë që ai Udhëzim të mbetet në fuqi, ne nuk mund ta ndryshojmë një nen specifik. Udhëzimi do të mbetet në fuqi dhe do të shohim tutje vetëm në aspektin formal ligjor”, ka thënë Nagavci. /Lajmi.net/