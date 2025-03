Shala: Shtrenjtimi i çmimit të energjisë, do të dëmtojë rëndë qytetarët dhe bizneset kosovare Deputeti i PDK’së, Ferat Shala, ka thënë sot në një konferencë për media se paralajmërimi për shtrenjtimin e sërishëm të çmimit të energjisë elektrike, do të dëmtojë rëndë qytetarët dhe bizneset kosovare. “Vendimi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për të detyruar bizneset të paraqiten në KEDS për tregun e hapur do të krijojë…