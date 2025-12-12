Shala publikon fakte: Kur KEK-u nuk po prodhon, mafia energjetike fiton
Kandidati për deputet i PDK-së, Ferat Shala, ka kritikuar ashpër performancën e Bllokut B2 të Termocentralit Kosova B, pas investimit prej 50 milionë eurosh.
Në një postim në rrjetet sociale, Shala ka shkruar se “jo vetëm që nuk shihet rritja e premtuar prej 35 MW, por B2 as nuk po e arrin kapacitetin bazë pas investimit”, transmeton lajmi.net.
Ai ka përmendur të dhënat zyrtare të KEK-ut për datën 30 nëntor 2025, sipas të cilave B2 ka prodhuar mesatarisht vetëm 255 MW, nga 339 MW të instaluar, duke rezultuar në 1,440 MW energji të humbur brenda 24 orëve.
“Energjia është sektor strategjik, jo burim fitimi për grupe të lidhura me pushtetin. Qytetarët kanë të drejtë të dinë ku po shkojnë paratë e tyre: për prodhim real apo për xhepat e mafisë energjetike?”, ka shkruar Shala.
Ai ka kritikuar gjithashtu pagimin e 1.5 milionë eurove shtesë për kompaninë që kreu punimet, duke theksuar se mungesa e transparencës dhe rezultati i dobët krijojnë “një terren perfekt për interesa të errëta”.
