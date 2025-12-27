Shala: Me i thanë Albin Kurtit JO sot është si me i thanë Slobodanit JO në të 98-tën
Analisti Azdren Shala ka thënë që t’i thuhet JO Albin Kurtit më 2025 është sikur t’i thuhet JO Slobodan Milosheviqit 27 vjet më parë.
Ai këtë deklaratë e dha teksa po pyeste Lutfi Hazirin nga Lidhja Demokratike e Kosovës nëse ata po komplimentoheshin për qëndrimin kundër Kurtit, dhe se cila e ka ngjizur më shumë elektoratin e tyre gjatë fushatës.
“ Për mua është vlerë e veçantë: Me i thanë Albin Kurtit JO sot është si me i thanë Slobodanit JO në të 98-tën”, ka deklaruar Shala.
“Është mendim i imi. Kostoj e baj vetë”.
Ai më vonë e krahasoi qasjen e Kurtit me atë të diktatorit shqiptar, Enver Hoxhës.
“Qasja e tij është komuniste. Si e Enver Hoxhës”.
“Prandaj është jetike me e hjekë këtë”, shtoi Shala.