Shala: Me i thanë Albin Kurtit JO sot është si me i thanë Slobodanit JO në të 98-tën

Analisti Azdren Shala ka thënë që t’i thuhet JO Albin Kurtit më 2025 është sikur t’i thuhet JO Slobodan Milosheviqit 27 vjet më parë. Ai këtë deklaratë e dha teksa po pyeste Lutfi Hazirin nga Lidhja Demokratike e Kosovës nëse ata po komplimentoheshin për qëndrimin kundër Kurtit, dhe se cila e ka ngjizur më shumë…

27/12/2025 23:09

Analisti Azdren Shala ka thënë që t’i thuhet JO Albin Kurtit më 2025 është sikur t’i thuhet JO Slobodan Milosheviqit 27 vjet më parë.

Ai këtë deklaratë e dha teksa po pyeste Lutfi Hazirin nga Lidhja Demokratike e Kosovës nëse ata po komplimentoheshin për qëndrimin kundër Kurtit, dhe se cila e ka ngjizur më shumë elektoratin e tyre gjatë fushatës.

“ Për mua është vlerë e veçantë: Me i thanë Albin Kurtit JO sot është si me i thanë Slobodanit JO në të 98-tën”, ka deklaruar Shala.

“Është mendim i imi. Kostoj e baj vetë”.

Ai më vonë e krahasoi qasjen e Kurtit me atë të diktatorit shqiptar, Enver Hoxhës.

“Qasja e tij është komuniste. Si e Enver Hoxhës”.

“Prandaj është jetike me e hjekë këtë”, shtoi Shala.

