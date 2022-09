Shala: LDK nuk e ka as ndërmend e as qëllim të “peshkojë” deputetë nga partitë tjera Deputeti i LDK-së, Kujtim Shala ka thënë se LDK nuk e ka ndërmend dhe as qëllim që të ‘peshkojë’ deputetë nga parti të tjera. Kur është pyetur për aderimin e deputetes Doarsa Kica, e cila ka kaluar nga Guxo në LDK, Shala ka thënë ajo ka shkuar në LDK. “Nuk e kemi marrë, ka ardhur…