Shala: Kurti s’do partneritet, do argat për me ia vazhdu qeverisjen

Opinionisti, Azdren Shala tha se kryeministri në detyrë, Albin Kurti nuk do partneritet, po do argat për me t’ia vazhduar qeverisjen

Sipas Shalës, Kurti është i interesuar ta denigrojë opozitën dhe jo të ketë partneritet.

“Letra e Kurtit është ftesë për mos me bashkëpunuar, Kurti nuk do partneritet me asnjë parti politike, ai shihet që do me thy kampin ish-opozitar, por do edhe individ të caktum që tashmë e kanë marrë mandatin e deputetit me i shantazhu në këso forma për me ia votu qeverinë, ai po do argatë”, tha Shala në Klan.