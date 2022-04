Shala: KOSST është në prag të falimentimit për shkak të borxheve në të cilat e ka futur mazhoranca

Ai ka thënë se kërkesa e partive opozitare ka qenë plotësisht e ligjshme.

“Nuk ka asgjë kundërligjore. Përkundrazi mire kryetarët e grupeve parlamentare e kanë shpjeguar. Deri në një moment edhe ku është lexu neni saktë i Kushtetutës në Kuvend. Këtu nuk ka asgjë që nuk dihet, asgjë që nuk është e shkruar, nuk kemi kërkuar diçka që nuk i përket”, ka thënë Shala.

Ai ka theksuar se pozita nuk ka pse t’i ikë formimit të këtij Komisioni.

“A ka kund në botë që thuhet mos i kërko llogari, transparencë institucioneve të ekzekutivit. Cili është roli i Kuvendit nëse nuk ka debat, transparencë, nëse nuk ka mundësi me zbatu dhe implementu detyrat e tij. Ne si opozitë sot kemi kërkuar implementimi e Kushtetutës, ligjshmërisë dhe krijimin e një trupi i cili do të bëjë transparent tërë procesin. Nëse nuk kanë probleme menaxhuese pse duhet me i ikë kësaj pune”, tha Shala në T7, duke shtuar se pozita po frikësohet me krijimin e këtij Komisioni.

Deputeti i PDK-së përmendi se KOSST është në prag të falimentimit për shkak të borxheve.

“KOSST-in e kemi para falimentimit. Me dhjetëra milionë borxhe për shkak të mazhorancës që e kanë futur në borxhe”, tha ai.