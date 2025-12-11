Shala: Koncepti i Kurtit është komunist, ai i do qytetarët e varfër e të nënshtruar
Analisti politik Azdren Shala ka folur për veprimet ekonomike të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti në vend në prag të fushatave. Ai në emisionin “Rubikon” tha se këto veprime sipas tij janë të qëllimshme dhe koncept për fushatë elektorale. “Kurti i bën këto me qëllim. Nuk janë pasoja të mosdijes, janë të qëllimshme, ai e…
Lajme
Analisti politik Azdren Shala ka folur për veprimet ekonomike të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti në vend në prag të fushatave.
Ai në emisionin “Rubikon” tha se këto veprime sipas tij janë të qëllimshme dhe koncept për fushatë elektorale.
“Kurti i bën këto me qëllim. Nuk janë pasoja të mosdijes, janë të qëllimshme, ai e do shoqërinë sa më të barabartë e sa më të varfër, sepse koncepti i tij është komunist për shoqërinë, ai do me na sjellë neve në sistem koperative”.
“Rritjen ekonimike e masi sa përkthehet në mirëqënie të qytetarëve, sa ka fuqi blerëse konsumatori dhe sa janë stabil bizneset. Ne po shohim falimentim të bizneseve”, shtoi Shala më tutje.
Ai deklaroi mes tjerash se Kurti sipas tij e di se njerëzit sa më të varfër të jenë aq më lehtë nënshtrohen.