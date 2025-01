Shala kërkon pezullimin e shqyrtimit të masës së zhdëmtimit derisa të vendoset për ankesën ndaj vendimit të shkallës së parë

Pjetër Shala i përfaqësuar nga mbrojtja e tij, ka dorëzuar në Apel kërkesën kundër urdhrit për zhdëmtim që iu shqiptua më 29 nëntor 2024, i cili e obligonte që t’iu paguante viktimave 208 mijë euro.

Duke u mbështetur në pesë pika, Shala kërkon që të Paneli i Apelit ta pezullojë shqyrtimin e apelimit kundër këtij urdhri për zhdëmtim derisa të shqyrtohet apelimi për dënimin me 18 vjet burg, ndaj tij për krime lufte ose ta anulojë masën e dhënë dhe ta kthejë atë në rishqyrtim tek një trup gjykues tjetë, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Ndryshe, në kërkesën e dorëzuar më 28 janar 2025, thuhet se Paneli i gjyqtarëve ka gabuar duke e mbajtur përgjegjës Shalën për dëmin që nuk është shkaktuar nga veprimet ose mosveprime e tij.

“Ai (trupi gjykues) ka përdorur një definicion të papranueshëm të “shkakut”, duke ia atribuar përgjegjësinë zotit Shala për rrethana dhe veprime të palëve të treta që janë shumë të largëta nga veprimet e tij. Paneli ka gabuar duke konsideruar se dëmet në kuadër të DhSK-së mund të kenë një “vlerë simbolike, parandaluese ose transformuese”, që ka çuar në një interpretim të gabuar dhe të gjerë të ligjit, duke sjellë përfundime të paarsyeshme dhe të padrejta që shkelin të drejtat e zotit Shala për një proces të drejtë”, thuhet në ankesë.

Ndërsa, në pikën dy, Shala nëpërmjet mbrojtjes së tij, të kryesuar nga Jean-Louis Gilissen pretendon se paneli ka gabuar në përcaktimin e dëmshpërblimit, duke u bazuar në supozime për dëmet që viktimat mund të kenë pësuar, pa vlerësuar nëse këto mund të lidhen me veprimet e të pandehurit.

“Paneli ka gabuar duke dhënë shpërblime për dëme materiale mbi bazën e supozimit, për viktimat V01/04 dhe W4733, se, nëse ato nuk do të ishin ndaluar në FMK, “do të kishin pasur më shumë mundësi për të ndjekur një ‘karrierë të zakonshme’ dhe për të gjetur punë me të ardhura të rregullta”. Paneli gjithashtu ka gabuar duke mos marrë në konsideratë dhe lidhur këtë dëmtim të perceptuar me ndonjë veprim të fajshëm të z.Shala”, thuhet në ankesë.

Në pikën tre, Shala pretendon se Paneli ka gabuar duke dhënë shpërblime kompensimi pa kërkuar prova të mjaftueshme për dëmet e pësuara. Si rrjedhojë, Shala pretendon se Paneli i gjyqtarëve ka supozuar kostot e trajtimeve mjekësore dhe humbjet financiare pa kërkuar të dhëna konkrete që të vërtetojnë këto humbje.

Ksisoj, Shala thotë se Paneli ka vepruar arbitrarisht, duke mos kërkuar vërtetimin e dëmeve dhe ka kundërshtuar jurisprudencën e njohur të GJEDNJ-së, që kërkon dëshmi të qarta për dëmet për të marrë kompensim.

Në pikën katër, Shala pretendon se Paneli ka gabuar duke caktuar një shpërblim joproporcional me gjetjet lidhur me rolin e tij në krimet për të cilat u dënua, duke shtuar faktin se ai është dënuar për pjesëmarrjen në ndërmarrjen e përbashkët kriminale.

“Për më tepër, Paneli ka gabuar në ligj duke marrë parasysh një faktor të parëndësishëm, konkretisht rëndësinë e krimeve, kur ka vlerësuar shumën që do të shpërblehej për viktimat V02/04, V03/04, V04/04, V05/04, V06/04, V07/04 dhe V08/04 si kompensim për dëmin mendor”, thuhet në ankësë.

Si rrjedhojë, mbrojtja pretendon se nuk është marrë në konsideratë aspekti financiar i Shalës si dhe ai është urdhëruar të paguajë dëmshpërblim të lartë.

Në pikën e pestë, mbrojtja e Shalës thotë se paneli ka gabuar duke vendosur përgjegjësi civile ndaj të pandehurit para se të përfundojë apelimi ndaj dënimit me burgim.

Mbrojtja pretendon që nëse dënimi ndaj Shalës ndryshohet në Apel, atëherë urdhri për dëmshpërblim duhet të rishikohet dhe shumat financiare të përcaktuara duhet të rregullohen.

Si rrjedhojë, ata pretendojnë se duke pasur parasysh se dënimi nuk është ende përfundimtar dhe po shqyrtohet në Apel, është e drejtë që procesi për zhdëmtimin të ndërpritet derisa të përfundojë shqyrtimi i apelimit për dënimin.

Sipas tyre, kjo do të sigurojë që të drejtat e Shalës për një proces të drejtë të respektohen.

Ndryshe, më 29 nëntor 2024, Pjetër Shala u urdhërua që të paguaj 208 mijë euro për viktimat si zhdëmtim.

Më 16 korrik, Pjetër Shala është dënuar me 18 vjet burgim ku u konstatua se përtej dyshimeve të bazuara është fajtor për pikat 1, 3 dhe 4 të akuzës.

Shala u shpall fajtor për ndalim arbitrar si krim lufte kundër së paku 18 personave në periudhën mes 17 majit 1999 deri më 5 qershor të atij viti në Fabrikën e Metalit në Kukës, torturë si krim lufte kundër së paku 18 personave dhe vrasje e paligjshme si krim lufte kundër një personi.

Ndryshe, gjatë muajit shkurt 2023 kishte filluar gjykimi në këtë rast, ku më 21 shkurt Prokuroria dhe mbrojtja e viktimave kanë paraqitur deklaratat e tyre hyrëse, kurse më 22 shkurt janë dëgjuar deklaratat hyrëse të mbrojtjes së Pjetër Shalës, si dhe deklarata pa betim e tij.

Në mars 2023 kishte filluar paraqitja e provave të Prokurorisë, ku janë dëgjuar 10 dëshmitarë, kurse në gusht kishte filluar paraqitja e provave nga mbrojtësi i viktimave ku janë dëgjuar dy dëshmitarë.

Pjetër Shala u arrestua më 16 mars 2021, nga autoritetet belge dhe u transferua në Hagë më 15 prill 2021, në bazë të një kërkese për bashkëpunim në zbatimin e fletëarrestit dhe urdhrit për transferim lëshuar nga Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Në aktakuzën e konfirmuar, Shala ngarkohet me përgjegjësi penale individuale në forma të ndryshme për krime lufte si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme, të kryera në kontekstin e konfliktit të armatosur në Kosovë dhe në lidhje me këtë konflikt.

“Krimet për të cilat akuzohet z. Shala u kryen përafërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999, kundër personave që u mbajtën të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës (Shqipëri), që pretendohet se përdorej prej Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, thuhet në komunikatë.