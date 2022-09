Shala i PDK-së: Nxënësit s’mund t’i mësojë një mësues i untë Anëtari i Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Muzafer Shala tha se pozicioni i SBASHK-ut lidhur me grevën është i drejtë. Shala theksoi se Qeveria duhet të kthehet në dialog me Sindikatën në mënyrë që të ndalohet greva dhe të fillojë procesi mësimor. Tutje ai tha se mësimdhënësit me pagat e tyre nuk mund ta…