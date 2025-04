“Shakaja pa kripë” e Gani Gërmisë, opinionistët e Ferma VIP: E turpshme dhe abuzuese ajo që bënë me Alba Pollozhanin

Ajo i cilësoi të turpshme sjelljet e disa prej fermerëve të cilët jo vetëm nuk u distancuan nga situata, por e nxitën dhe më shumë këtë.

Për më shumë ndiqni diskutimin e tyre:

Kastro: Këta nuk e kanë të qartë se ky projekt do të jetë dhe X ditë të tjera. Në momentin që ata do të dalin nga ky projekt do ju kthehet kundër. Nga momenti që do dalin, jo vetëm që nuk do të kenë këtë urrejteje të pajustifikuar, por do japin qeshje. Sa i përket rastit, por një njeri që të futet nën krevat është si të të ketë puthur me zor, si të ketë abuzuar gati seksualisht. Mos harrorjmë që atje jashtë që një gjest shumë i vogël, përkthehet në qindra e mijëra gra që abuzohen seksualisht për ditë. Ne të japim në një televizion kombëtar të tilla shakara, për të vijuar më pas gjithë kakofoninë, e vijuar nga të gjithë kokoshët dhe pulat aty është për të ardhur turp.

Zhaku: Kjo që i keni bërë Albës është torturë, jo bullizim. Në sytë e mi ata që kanë qenë pjesë sepse unë mendoj se Ganiu bëri një gjë të pafalshme, e më vjen keq që po na shet dhe kartën e patriotizmit.