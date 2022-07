Shaip Kamberi takohet me Vuçiqin, ja çfarë diskutuan

Shaip Kamberi ka mbërritur në Pallatin Presidencial, për konsultime me Aleksandër Vuçiq-in për formimin e qeverisë së Serbisë.

Zgjedhjet e përgjithshme në Serbi u mbajtën me 3 Prill, por për shkak te përsëritjes 5 here të zgjedhjeve në Luginën e Preshevës, nuk u bë i mundur certifikimi i tyre që do t’i hapte rrugën krijimit të qeverise së re.

Pas marrjes së mandatit, Kamberi u zotua se do të mbrojë interesat e shqiptarëve të cilët sipas tij, janë të shtypur dhe të diskriminuar. Ai arriti votat e nevojshme, 698 nga 711 gjithsej që të bëhet deputet në Kuvendin e Serbisë.