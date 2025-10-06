Shahini: Kostoja e banimit në Prishtinë e papërballueshme, të tjerët s’janë marrë me këtë problem
Kandidatja e Partisë Socialdemokrate për kryetare të Prishtinës Besa Shahini, ka prezantuar vizionin e saj për kryeqytetin.
Shahini, tha se banimi dhe arsimi janë dy çèshtjet kryesore në të cilën bazohet programi i PSD-së.
Ajo tha se kostoja e banimit në Prishtinë është e papërballueshme.
“Kostoja në Prishtinë është bërë e papërballueshme. Kjo është konfirmuar dhe nga njerëzit me të cilët jemi takuar në terren, edhe gjatë vizitae derë më derë edhe kur i kemi vizituar në bizneset e tyre. Janë dy kategori që më së shumti e rëndojnë buxhetin familjar janë shpenzimet për arsimin, çerdhe, kopshte, qëndrim ditor, transporti shkollor, por pjesa më e madhe shkon drejt banimit”, tha ajo në debatin për kryeqytetin drejtpërdrejtë në Klan Kosova.