“S’guxon të tregosh kurrë”, Nishori rrëfen për dhunën seksuale që përjetoi gjatë luftës

Nishori kujton ditët e fundit të shtatorit 1998, kur një ofensivë e ushtrisë serbe e detyroi atë dhe shumë të rinj të largoheshin nga Negroci drejt bjeshkëve të Kasmaqit dhe më pas në grykën e Baicës së Drenasit.

Aty, përjetuan një tjetër ofensivë më 27 shtator, ku ushtria serbe e rrethoi zonën dhe ndau burrat dhe djemtë nga gratë në fund të grykës.

“Na kanë hyp nëpër kamiona, na kanë sjell, qysh kanë ditur ata. Edhe na cuan në stacion policor në Drenas. Ish frika pa na çuar në stacion, a po na çojnë në Ferronikel, na vrasin e na djegin në furra. Mendja kah nuk shkon në ato momente. Por na çuan në stacion të policisë…”, ka treguar Nishori.

Ai rrëfen se pas mbërritjes në stacion, pas mesnate, iu nënshtrua testit të parafinës. Pas kësaj, teksa po prite të intervistohej nga policia serbe, një nga policët e stacionit e dhunoi seksualisht në një banjo të objektit, ndërsa i dyti u përgatit për të njëjtën gjë.

Ndërhyrja e një polici shqiptar që shërbente si përkthyes, e shpëtoi Nishorin nga një dhunim i dytë

“Na shtinen, në garazha të stacionit. Edhe nuk vonoi shumë, pas pak kohe filluan të na marrin me rend. Naj bojshin testin e parafinës, me kqyr a kemi përdoru armë. Tash pasi e bojshin testin, kanë qenë ato zyret, ku na marrin në pyetje. Një (polic) shqiptar ka qenë edhe ai e ka atë ditë rolin e përkthyesit. E njoh me emër e mbiemër…

Pas mesnatës më ka ardh rendi mua. Ma bën testin. U dashke me prit, deri te lirohen dhomat me na marrë në pyetje. Aty kanë ardhur dy polic me uniforma. Edhe me kanë kap zhag, dhe me kanë shti në një banjo. Edhe njani prej tyre më dhunoi”, ka shtuar Nishori.

“Këtu u bë i dyti gati për dhunë. Prej britmave t’mija ka ni ky shqiptari që ka punuar. Edhe ka ardhur edhe më ka nxjerr prej aty. Dhe më ka shti në këto zyret që na merrshin në pyetje”, ka rrëfyer më tej Nishori në Debat Plus.

Pastaj, Nishori tregon se u kërcënua nga policët serbë që të mos tregonte se çfarë i kishte ndodhur.

“Ata që më merrnin në pyetje, policia civile, ia nisën të më kërcënojnë. Më thanë kjo çka ka ndodh kurrë nuk guxon me kallxu. Mua atë ditë nuk më morën në pyetje. Tash unë kur dola i pa rrahur, pse nuk të rrehen ty, këta që ishin jashtë. Tash çka me thënë, nuk mundesha me kallxu kërkujt (për dhunimin). Atë natë kemi nejt aty, vetëm britma kemi dëgjuar, njerëz që dilshin të përgjakur e të llomitur”, ka treguar Nishori.