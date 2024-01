Sfida që i bëri ‘lëmsh’ banorët në BB VIP Albania 3, i nxiti të kapen me njëri-tjetrin Vëllai i madh iu dha banorëve të BIG Brother VIP Albania 3 një sfidë të vështirë, përmes së cilës i lidhi njëri me tjetrin. Shumica e tyre nuk ishin të kënaqur dhe u kapën edhe me njëri-tjetrin, shkruan lajmi.net. Por për ta fituar sfidën, ata ishin të detyruar të durojnë njëri-tjetrin. Ata në Prime u…