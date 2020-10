Në Twitter ka filluar një sfidë e re.

Pas sfidave të kaluara, kjo e reja paraqet një sipërfaqe e cila reflekton ngjyra të ndryshme pasi të keni ndryshuar ndriçimin në telefon ose kompjuterin tuaj, transmeton lajmi.net.

Disa prej atyre që e provuan tashmë kanë postuar rezultatet që u janë shfaqur.

Provojeni, sa ngjyra i shihni ju? /Lajmi.net/

How many colours do you see pic.twitter.com/YAUm1dmrUZ

— KM (@kmtheghost) October 30, 2020