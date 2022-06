Sezoni i ri i Premier League – këto janë disa prej ndeshjeve hapëse më interesante

Disa prej skuadrave të mëdha evropiane do të kenë punë jo shumë të lehtë në fillimin e rrugës për arritjen e objektivave sezonalë, transmeton lajmi.net.

Dy prej ndeshjeve që parashikohen të jenë më interesante janë: West Ham United – Manchester City dhe Chelsea – Everton.

Në përballjet e tjera do të luajnë: Crystal Palace vs. Arsenal, Bournemouth vs. Aston Villa, Fulham vs. Liverpool, Leeds vs. Wolves, Leicester vs. Brentford, Newcastle vs. Nottingham Forest, Tottenham vs. Southampton dhe Man United vs. Brighton.

Sezoni i ri i Premier League do të fillojë më 5 gusht. /Lajmi.net/