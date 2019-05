Sezoni i Manchester United në një video

Përveç se nuk janë në garë për asnjë trofe, së fundmi ‘Djajtë e Kuq’ edhe matematikisht do luajnë në Europa Ligë sezonin e ardhshëm [me kualifikime].

Por një video që po qarkullon shumë në rrjete sociale është ajo e kapitenit Ashley Young, përcjell lajmi.net.

Anësori anglez gjatë nxemjeve, para fillimit të ndeshjes me Huddersfield të dielën, u rrëzua dhe ‘armiqtë’ e United e kanë shndërruar në tallje këtë video.

Disa të tjerë po e krahasojnë këtë video të shkurtër me tërë rrjedhjen e sezonit të Manchester United. /Lajmi.net/

Embarrassing moment for Ashley Young as Man Utd full-back trips over cone during warm-up#ManUtd #Huddersfield #PremierLeague #noob #HUDMUN pic.twitter.com/0e0mMzdy08

