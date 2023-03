Sezoni i kartonëve të kuq në La Liga, dallimi me Premier League është tejet i madh

Një statistikë interesante është për kartonët e kuq dhe dallimi mes La Liga dhe Premier League është tejet i madh, shkruan Lajmi.net

Gjatë sezonit 2022/23 në La Liga janë dhënë plotë 94 karton të kuq, një dallim tejet i madh me ligën më të fortë të futbollit në Angli, Premier League (19).

Kjo tregon se përkundër futbollit të fortë fizikisht në Angli, në Spanjë lojtarët janë më të ashpër. Por, sigurisht që në këto statistika futet edhe ndëshkimi me të kuq i trajnerëve./Lajmi.net/

Red cards received in the Premier League compared to La Liga, why do you think it’s such a difference? pic.twitter.com/jPKuJn4hlY

— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) March 4, 2023