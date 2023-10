Sezoni i fundit i “The Crown”, Princesha Diana “do të shfaqet si fantazmë” Fantazma e Princeshës Diana do të shfaqet nga përtej varrit në sezonin e ardhshëm të “The Crown”. Sezoni i gjashtë dhe i fundit i serialit dramatik të Netflix do të mbyllet nga muaji i ardhshëm, me ngjarje të rëndësishme duke përfshirë premierën e Tony Blair, vdekjen e Dianës, Princeshës së Uellsit, marrëdhënien e hershme të…