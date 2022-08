Sevilla në negociata të avancuara me Adnan Januzaj Adnan Januzaj mund t’i bashkohet Sevillas. I biri i Abedinit është në negociata të avancuara me skuadrën e Sevilla, ndonëse dje raportohej për një kalim të mundshëm te Venezia. Sipas raportimeve të Fabrizio Romano, Sevilla e shohin Januzajn si zëvendësues të Lucas Ocampos që po lidhet me kalimin e mundshëm tek Ajax, përcjell lajmi.net. Ka…