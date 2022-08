Sevilla arrin marrëveshje për transferimin e Iscos

Është vet ekpi andaluzian që ka konfirmuar se kanë arritur marrëveshjen me Iscon, transmeton lajmi.net.

Lojtari do të kalojë në ‘Sanchez Pizjuan’ si një lojtar i lirë, pasi këtë verë i përfundoi kontrata me Real Madridin.

Spanjolli pritet të nënshkruajë kontratë dyvjeçare me Sevillan.

Ishte trajneri i ekipi spanjoll, Julen Lopetegu që e kërkoi me ngulm transferimin e mesfushorit./Lajmi.net/

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022