Sevdai Radogoshi për Cimën: Njerëzit e mëdhenj si Cima lindin në 100 vjet

Humoristi i njohur shqiptar Rasim Thaçi për publikun e gjerë i njohur me emrin skenik Cima, dje ka vdekur si pasojë e COVID-19, shkruan lajmi.net.

Ndërsa mëngjesin e sotëm, janë bërë homazhe para fotografisë së vendosur në Teatrin Kombëtar të Kosovës me rastin e vdekjes së Cimës.

Sevdai Radogoshi i njohur për publikun si ‘Qumili’ gjithashtu ka bërë homazhe para fotografisë së vendosur në Teatrin Kombëtar të Kosovës për të nderuar mikun e tij të vjetër Rasim Thaçi, i cili që ndërroi jetë një ditë më parë.

Ai u shpreh zemërthyer për humbjen e mikut ku edhe tha se ai do të jetojë në zemrat e publikut sikurse Leci.

“Sot u nda fizikisht miku jonë, artisti i madh i skenës, artisti i popullit u nda fizikisht por do ta kujtojmë për jetë e mot. Ai nuk ka vdekur, as ai e as Leci, ata do të jetojnë në zemrat e popullit se bënë shumë për popullin në kohën më të vështirë, këtë popull të vuajtur e bënë me qeshë. Kush ka qëndruar me Cimën, e ka njohtë atë. Njerëzit e mëdhenj si Cima lindin në 100 vjet – një”, u shpreh Cima./Lajmi.net/