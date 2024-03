Serwer pasi Kosova kaloi hapin e parë drejt KiE: Kam frikë se SHBA-ja ia ka premtuar Asociacionin Beogradit

Ai ka thënë se shpreson që më tutje nuk do të jetë kusht Asociacioni i komunave me shumicë serbe.

“Kosova kaloi një standard të rëndësishëm me 90% të votave. Shumë më tepër se ç’duhej. Hapi tjetër është votimi i plotë në PACE. Hapi i fundit, më i rëndësishëm është votimi nga ministrat evropianë. Shpresojmë që ASMM të mos jetë një kusht i vështirë për këtë votim përfundimtar, pavarësisht disponimit aktual në SHBA dhe Francë”, ka thënë ai.

Por profesori i “Johns Hopkins University”, Daniel Serwer, ka thënë se ka frikë se amerikanët ia kanë premtuar Beogradit Asociacionin.

“Kam frikë se amerikanët i kanë premtuar Asociacionin Beogradit dhe nuk duan të marrin përgjegjësi nëse nuk ndodh. SHBA nuk është Këshillin e Evropës, por ndikimi i saj do të jetë i fortë mes disa prej evropianëve, përfshirë Francën”, ka thënë Serwer.

Postimi i plotë:

I fear the Americans have promised ASMM to Belgrade and don’t want to fall on their swords. The US is not @coe, but its influence will be strong among some of the Europeans, including France. https://t.co/afZsD8XMHg

— peacefare.net (@DanielSerwer) March 27, 2024