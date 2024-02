Serwer pas deklaratës së Vuçiqit se Tajvani është Kinë: Dëshiron të mbajë të hapur opsionin ushtarak në Kosovë

Rreth kësaj ka pasur reagime e kritika të shumta, sidomos prej zyrtarëve ndërkombëtarë, shkruan lajmi.net.

Ndër ta ka reaguar edhe eksperti i zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, Daniel Serwer.

Serwer tha se Vuçiq nuk mund ta thotë këtë duke marrë parasysh se dëshiron të mbajë hapur opsionin ushtarak në Kosovë.

“Nuk është për t’u habitur, por në kundërshtim me çdo pretendim që Vuçiç ka përqafuar Perëndimin, i cili kërkon menaxhim paqësor të çështjes. Vuçiq nuk mund ta thotë këtë sepse dëshiron të mbajë të hapur opsionin ushtarak në Kosovë”, ka thënë Serwer përmes një postimi në ‘X’. /Lajmi.net/

Not surprising, but inconsistent with any claim Vucic has embraced the West, which seeks peaceful management of the issue. Vucic can’t say that because he wants to keep the military option open in #Kosovo. https://t.co/sCVhlw1oKa

— peacefare.net (@DanielSerwer) February 26, 2024