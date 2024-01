Serwer: Në takimi Lajçak-Vuçiq nuk u fol asnjë fjalë për sulmin terrorist në Banjskë

Profesori i Universitetit John Hopkins, Daniel Serwer, ka reaguar lidhur me takimin e zhvilluar ndërmjet emisarit evropian Mirosllav Lajçak dhe presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiq.

Ai këtë reagim e bëri përmes një postimi në platformën ”X”.

Kjo nuk është hera e parë që Serwer kritikon qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Serbisë në raport me Kosovën.

Më poshtë e keni reagimin e tij në platformë “X”:

Not a word about the September 24 terrorist attack Belgrade sponsored, the fraudulent December 17 election in Belgrade, or Serbia’s increasing alignment with dictators. https://t.co/pgDqLqqUrW — peacefare.net (@DanielSerwer) January 29, 2024

Theksojmë se sot në Kosovë do të qëndrojë për vizitë pikërisht Lajçak. Ai do të zhvillojë fillimisht takim me presidenten e vendit, Vjosa Osmani dhe më pas do të zhvillojë takim me kryeministrin e vendit, Albin Kurti./Lajmi.net/