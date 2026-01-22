Serwer me kritika të ashpra ndaj Bordit të Paqes të Trumpit: Kosova po “blen kredi”
Daniel Serwer, profesor në John Hopkins University ka pasur fjalë të ashpra për Bordin e Paqes të inicuar nga Donald Trump, dhe aderimin e Kosovës në të që u materializua sot me nënshkrimin e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit.
Serwer nuk i përshkruan vlerë kësaj iniciative të Donald Trump, për të cilin pati kualifikime të rënda, por tha se e kupton dëshirën e Kosovës “për të blerë kredite” nga presidenti amerikan.
“Bordi i Paqes do të jetë thjeshtë mundësi për të qëndruar në një dhomë ndërsa Trump flet për nj orë. Ndoshta as kaq. Kosova s’mund të përballojë 1 miliardë dollarë…”, tha ai për Albanian post.