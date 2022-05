Serwer i gëzohet argumenteve të forta për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës

Duke e shpërndarë një sërë postimesh në Twitter të njërit prej autorëve të letrës, Kristof Bender, Serwer shkruan se i vjen mirë që edhe të tjerët po e përcjellin rastin e Kosovës.

“Për dallim nga Rusia, Kosova ka përjetuar transferim paqësor të pushtetit pas zgjedhjeve të lira. Për dallim nga Rusia, Kosova e pavarur s’ka pasur asnjëherë të burgosur politikë. Për dallim nga Rusia, Kosova asnjëherë s’ka nisur ndonjë luftë. Por, aktivisht është dekurajuar nga anëtarët tjerë kur është në pyetje aplikimi për anëtarësim në KE”, ka shkruar në Twitter Kristof Bender bashkautor i letrës.

Glad someone is following this and understands better than I do what's up: https://t.co/VhbKr6InVx

