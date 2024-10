Serwer: Është e dukshme që Vuçiq e pengon dialogun me Kosovën, ai bën ndërhyrje edhe në Mal të Zi e BeH Daniel Serwer, profesor në Universitetin John Hopkins në SHBA thotë se dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë do të kishte zgjidhje nëse Serbia dhe presidenti i saj do ta trajtonte Kosovën si shtet fqinj, e jo si territor të sajin. “Serbia mund të shpallë se respekton autoritetet e Kosovës dhe territorin e Kosovës, ta trajtojë atë…