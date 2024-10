Serwer del me ide për korrigjimin e gabimeve të diplomacisë amerikane ndaj Ballkanit

Analisti i njohur amerikan Daniel Serwer ka dalë me sugjerime në raport me Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor, të cilat duhet t’i bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve presidenciale në muajin nëntor.

Ai në një shkrim autorial në Peacfare ka thënë se administrata amerikane duhet të korrigjojë gabimet e tri vjetëve të fundit, të cilat kanë prodhuar kryesisht dështim diplomatik në Ballkan, pasi administrata e presidentit Joe Biden u përqendrua gabimisht në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë.

“Pikëpamjet e Harris për Ballkanin nuk dihen. Por ajo ka kaluar një karrierë duke ndjekur kriminelët dhe duke mbrojtur të drejta të barabarta. Kjo ka të ngjarë t’ju tregojë diçka për qëndrimin e saj ndaj korrupsionit dhe etnonacionalizmit. Trump është një supremacist i bardhë i korruptuar që u përpoq të ndante Kosovën ndërsa ishte në Shtëpinë e Bardhë. Nëse zgjidhet, ai pa dyshim do të fuqizojë Ric Grenell të provojë përsëri në Kosovë dhe Bosnje. Serbia ka levë ndaj Trump. Jared Kushner ka kërkuar mundësi investimi atje”, shkruan ai.

“Duke supozuar se Harris do të zgjidhet, siç shpresoj me dashuri, këto mendime synojnë të zvogëlojnë ndikimin e nacionalizmit etnik. Ata gjithashtu do të rrisin funksionalitetin e qeverisjes në Kosovën ende të frikshme, si dhe në Bosnje dhe Hercegovinë”, shton ai.

Serwer sugjeron administratën e re amerikane pas zgjedhjeve të nëntorit duhet të konsultohet me kryeministrin Albin Kurti në një plan të përbashkët për të vendosur përtej dyshimit sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.

“Kjo duhet të përfshijë një fund të frikësimit të Beogradit të serbëve që bashkohen me institucionet e sigurisë në Kosovë dhe njohje më të gjerë ndërkombëtare. Miratoni si mbështetje të kushtëzuar nga qëndrimet zyrtare të SHBA-së për një asociacion joqeveritar të komunave me shumicë serbe. Vetë komunat duhet ta formojnë këtë asociacion në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Kushtet duhet të përfshijnë përmbushjen e Beogradit të detyrimeve të saj sipas marrëveshjes në të cilën Prishtina ra dakord për asociacionin”, shkruan Serwer.

Ai gjithashtu thotë se administrata e re amerikane duhet t’i tregojë publikisht Beogradit zyrtar se duhet të tregojë përgjegjshmëri për keqpërdorimin e qeverisë serbe të vitit të kaluar, e cila përfshin rrëmbimin e policëve të Kosovës, trazirat kundër KFOR, dhe komplotin terrorist Banjska.

Serwer thotë se dështimi i tri vjet të përpjekjeve diplomatike të SHBA dhe BE sugjeron se një kthesë dramatike është i nevojshëm, duke pasur parasysh rezistencën e fuqishme të Serbisë e cila me në krye Aleksandar Vuçiq është e angazhuar për qëllimin e “botës serbe” të qeverisjes së serbëve në vendet fqinje.

“Ai (Vuçiq) ka pasur sukses në Malin e Zi. Qeveria në Podgorica është nën gishtin e madh të Serbisë. Në Bosnjë dhe Kosovë, vetëm ndarja de-fakto mund të jep sukses në Serbi. Beogradi do t’i rezistojë të gjitha lëvizjeve të mësipërme, ashtu si dhe përfaqësuesit e tyre në vendet fqinje. Beogradi është në rrezik të bjerë në mënyrë të pakthyeshme nën ndikimin e Rusisë dhe Kinës. SHBA duhet të kundërshtojë atë ndikim me shkopinj, si dhe me karota. Qasja vetëm e tërheqjes së karotave ka dështuar. Këtu është rezultati: amerikanët do të jenë shumë më efektivë në të gjitha këto nëse BE dhe Mbretëria e Bashkuar do të veprojnë në të njëjtën kohë. Mbretëria e Bashkuar ka të ngjarë të ndjekë një epërsi të fortë amerikane. BE mund të mos ndjekë menjëherë”, ka shkruar ai.