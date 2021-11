Duke qenë brenda dhomës së rrëfimit banorët që kanë marrë më shumë vota janë Monika, Iliri, Sarah dhe Granit, shkruan lajmi.net.

Televotimi do të jetë i hapur deri të martën, ditën kur do kuptohet se kush do të lërë shtëpinë.

Përveç aktorit Igli Zarka i cili ka ende imunitet për të mos u nominuar, meqë nuk ka as një javë që është futur brenda.

Ndryshe, Arditi është ai i cili sonte la shtëpinë e famshme të Big Brother Vip./Lajmi.net/