Sërish gjenden armë dhe municion në Zveçan, arrestohet një person

Bëhet e ditur se gjatë kontrolli janë gjetur armë, municion dhe mjete shpërthyese.

Dëshmitë të cilat janë gjetur dhe janë konfiskuar janë:

dy mjete shpërthyese (granata dore) M-52,

dy armë AK-47,

një pushkë M-48 (karabinë)

86 copë fishekë të armës AK-47,

35 copë fishekë të armës M-48,

3 karikatorë të armës AK-47

Policia ka bërë të ditur se lidhur me rastin është arrestuar një 56-vjeçar me inicialet D.R., i cili është shoqëruar në stacioni policor. I njëjti është intervistuar në prezencën avokatit mbrojtës dhe me aktvendim të prokurorit, i dyshuari u dërgua në mbajtje për 48 orë.