​Sërish dështon Komisioni hetimor për tekstet shkollore

Në mungesë të kuorumit ka dështuar mbledhja e Komisionit hetimor parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët për vitin shkollor 2023/2024.

Në këtë komision pritej të intervistoheshin Fadile Dyla, sekretare e përgjithshme e MASHTI-t, Avni Rexha, ushtrues detyre i drejtorit të Departamentit të arsimit parauniversitar, Genc Hamzaj nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit – ASHI.

Për këtë dështim të kësaj mbledhje nga opozita akuzuan mazhorancën, ndërsa deputetët nga pozita kanë thënë se nuk do të marrin pjesë për shkak të kushtëzimit nga ana e partive opozitarë për shkarkimin e shefes së grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari-Lila, në mënyrë që të marrin pjesë në votime.

Kryetari i komisionit Shemsedin Dreshaj ka thënë se kanë qenë të përgatitur që sot të vazhdojnë me intervistimin e dëshmitarëve të radhës.

“Siç e shihni edhe sot do të dështojë kjo mbledhje për shkak të mungesës së kuorumit. Realisht, ne kemi qenë të përgatitur sot të vazhdojmë me intervistimin e dëshmitarëve të radhës dhe të përmbyllim procesin drejt një raporti final për të gjeturat e shumta gjatë këtij procesi intervistues”, tha Dreshaj.

Ndërsa, deputeti i Partisë së Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu ka thënë se bojkotimi nga mazhoranca nuk do të ndalë hetimet për subvencionimin e teksteve shkollore.

“Bojkoti i këtij komisioni nga ana e deputetëve mazhorancës nuk është se do të ndalë hetimin për dyshimin mbi subvencionimin e teksteve shkollore, të gjeturat që ky komision i ka hasur gjatë punës. Tani është edhe koha që ekspertët të vazhdojnë të punojnë… Ka dyshime të bazuara që mjetet nga subvencionimi i teksteve shkollore janë derdhur jashtë Kosovës. Në disa prej dokumentacioneve që na janë dërguar drejtoritë e arsimit kemi parë që te vendi i bankave është i mbuluar me taulanti. Kemi hasur llogari bankare të ndryshme, prej 16 numrave, të cilat nuk janë numra të llogarive bankare në Republikën e Kosovës. Kjo ka nxitur edhe më shumë dyshimin tonë, se mjetet nga subvencionimi i teksteve shkollore kanë përfunduar edhe në llogari bankare jashtë vendit nga ata që nuk i kanë pasur fëmijët në shkollat e Kosovës”, ka thënë Haxhiu.

Edhe deputeti tjetër nga Partia Demokratike e Kosovës, Ardian Kastrati ka theksuar se bojkoti nga pozita është i planifikuar.

“Mendoj se ky është shantazh i qëllimshem, bojkot i planifikuar i pushtetit mafioz, i përfaqësuesve të organizatës mafioze të quajtur Vetëvendosje… E kemi të qartë që nga katër milionë të planifikuara këta kanë kapërcyer në 11 miliardë, e këtu ka dyshime të hatashme”, tha Kastrati.

Në anën tjetër, lidhur me dështimin e mbledhjes së këtij komisioni janë deklaruar nga partia në pushtet. Deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje, Armend Muja ka përmendur kushtëzimin e opozitës lidhur me shkarkimin e shefes së grupit parlamentar Mimoza Kusari-Lila.

“Tashmë sabotimi i punës së anëtarëve të komisionit nga opozita, një komision hetimor të cilin ata vetë e propozuan është evidente kur shihen kampanja shpifje që këta kanë filluar. Apo ideja është që ky komision hetimor jo të shpërfaqë të vërtetën dhe të diskutohet në kuvend, por ata kanë marrë tashmë një pozicion që ka qenë pengesë që nga fillimi. Ata thonë që pa shkarkuar shefen e GP-së, ne nuk votojmë as ligje, as marrëveshje ndërkombëtare, dhe që është e vërteta ne këtu kemi marrë besimin nga votuesit e Kosovës të avancojmë programin tonë, dhe nuk jemi këtu për të shërbyer si paterice e makinacioneve të lodhëta të opozitës. Mesazhin e popullit të Kosovës këta e kanë marrë me 14 shkurt. Një mesazh më të mirë do ta marrin më 9 shkurt”, tha Muja.

Ndërkaq, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Arjeta Fejza ka thënë se anëtarët e opozitës në komision nuk kanë treguar gatishmëri të përmbushin misionin e komisionit të formuar me kërkesën e vetë tyre.

“Për planin e punës dhe mënyrën se si ka pasur të vazhdohet intervistimi, propozimi ka qenë prej grupit tonë parlamentar. Ne kemi marrë përsipër dhe kemi bërë një plan të detajuar edhe për orarin e intervistave duke e planifikuar një punë intensive të komisionit me intervista të cilat do të mbaheshin çdo ditë, madje edhe të shtunave. Anëtarët e opozitës në këtë komision nuk kishin gatishmëri që të realizojnë misionin e komisionit, të cilin ata kishin kërkuar të themelohet vetë”, tha Fejza.

Ndryshe, edhe javën e kaluar ka dështuar mbledhja e të njëjtit komision në mungesë të kuorumit.