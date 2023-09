Serie A rikthehet sot me javën e gjashtë: Interi luan në shtëpi, Milani mysafir Serie A i rikthehet aksionit sot me disa ndeshje tejet interesante, të vlefshme këto për xhiron e gjashtë të këtij sezoni. Milani, Interi e Lazio do të zhvillojnë ndeshje sot, ndërsa në aksion do të jetë edhe kampioni, Napoli që luan kundër Udineses. Milani është mysafirë i Cagliarit, me ndeshjen që do të zhvillohet me…