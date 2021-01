Seriali “Sex and the City” po rikthehet në ekran por kjo artiste nuk do të marrë pjesë

Sex and the City është gati të rikthehet si një seri e kufizuar në HBO Max. Sidoqoftë, Kim Cattrall nuk ka gjasa të përsërisë rolin e saj si Samantha Jones, shkruan IT.

Sex and the City sundoi epokën e artë të televizionit në vitet 90-ta dhe entuziazmi e trashëgimia e tij është akoma e gjallë. Sipas raporteve, Sex and the City mund të ketë një seri të kufizuar të rinisjes në HBO Max, transmeton lajmi.net.

Krijuar nga Darren Star bazuar në librin e Candace Bushnell, luajti Sarah Jessica Parker si Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon si Miranda Hobbes, Kristin Davis si Charlotte York dhe Kim Cattrall si Samantha Jones. Sidoqoftë, Kim nuk është e interesuar të përsërisë rolin e saj.

Kim Cattrall shpjegoi qëndrimin e saj pasi doli lajmi se një film i tretë Sex and the City u anulua sepse ajo nuk donte të kthehej.

Aktorja tha: “Ju mësoni mësime në jetë dhe mësimi im është të bëj punë me njerëz të mirë dhe ta provoj ta bëj atë argëtuese”.

Seriali Sex and the City u zhvillua për gjashtë sezone midis 1998-2004. Pas 94 episodeve, u pasua nga dy filma artistikë në 2008 dhe 2010./Lajmi.net/