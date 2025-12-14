Serbja në fotografi me Labin bën një tjetër reagim: Heshtja flet një milion gjuhë

Situata rreth jetës private të Labinot Rexhës, banor i Big Brother VIP Kosova, ka ngjallur shumë reagime dhe pikëpyetje në rrjet. Teksa ai ndodhet brenda shtëpisë, jashtë saj po qarkullojnë versione të ndryshme që kanë tërhequr vëmendjen e publikut. Gjithçka u rindez pasi një vajzë me origjinë serbe, e cila më herët publikoi një fotografi…

ShowBiz

14/12/2025 16:03

Situata rreth jetës private të Labinot Rexhës, banor i Big Brother VIP Kosova, ka ngjallur shumë reagime dhe pikëpyetje në rrjet.

Teksa ai ndodhet brenda shtëpisë, jashtë saj po qarkullojnë versione të ndryshme që kanë tërhequr vëmendjen e publikut.

Gjithçka u rindez pasi një vajzë me origjinë serbe, e cila më herët publikoi një fotografi me Labinotin dhe fëmijën e saj me mbishkrimin “Vetëm familje”, reagoi sërish në rrjete sociale.

Ajo postoi një status ku shkruante: “Heshtja flet një milion gjuhë!”, një mesazh që u interpretua gjerësisht dhe shtoi dyshimet rreth situatës.

Nga ana tjetër, bashkëshortja e Labinotit, Laureta, ka mohuar çdo lidhje familjare mes tij dhe fëmijës.

Sipas saj, bëhet fjalë për një keqkuptim, duke shpjeguar se vajza kishte kërkuar ndihmë pasi babai biologjik i fëmijës mban të njëjtin mbiemër, Rexha, dhe Labinoti kishte tentuar vetëm të ndërmjetësonte.

Aktualisht, publiku përballet me dy versione të ndryshme: një shpjegim që flet për ndihmë dhe keqkuptim, dhe postime që lënë vend për interpretime të tjera.

Derisa të ketë një sqarim të drejtpërdrejtë nga vetë protagonistët, kjo histori mbetet ende e paqartë.

Artikuj të ngjashëm

December 14, 2025

Trondit Labi, vë bast me nënën e tij për Londrimin: Nënën...

December 14, 2025

“Mos ma përmend nanën”, eskalon Labi duke i bërtitur Bias

December 14, 2025

Labi largohet për disa orë dhe rikthehet papritur në shtëpi

December 13, 2025

“Ta hëngsha buzën!” – Bia e provokon Labin para të gjithëve

December 13, 2025

“Mami u fut, mrena”, si reaguan vajzat e Fjolla Morinës pas...

Lajme të fundit

Abdixhiku nga Zvicra: Të fala nga mërgata e Lidhjes

Osmani: Mujë Krasniqi dhe shokët e tij zgjodhën atdheun mbi jetën

Bedri Hamza në takim me veteranët: Pa vendosmërinë...

Sulmi në Sydney, momenti kur policia rrethon dhe qëllon dy autorët mbi urë