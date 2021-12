Serbia vazhdon armatosjen: Blen raketa e armë tjera nga Rusia e Kina

Mediat në Beograd raportojnë se Serbia ka planifikim të kompletojë një ombrellë raketore në vitin 2022 duke blerë armë të reja që i ofrojnë ushtrisë së saj mbrojtje nga lartësia, transmeton lajmi.net.

Sipas mediave atje, këto raketave me rreze të mesme dhe të gjatë do të blehen nga Rusia e Kina.

Sipas njoftimeve jozyrtare, këtë rol do ta marrë sistemi kinez FC-3, blerja e të cilit është rënë dakord dhe që mund të jetë në ushtrinë serbe në fillim të vitit të ardhshëm.

Shtylla e mbrojtjes së njësive serbe, por edhe e territorit, që nga viti i kaluar është sistemi artileriko-raketor rus “Pancir”, i cili konsiderohet si arma më e mirë e mbrojtjes ajrore në këtë klasë.

Vizita e ministrit të Punëve të Brendshme të Serbisë, propagandistit Aleksandar Vulin, në Moskë solli konfirmimin se Serbia është pajtuar për dërgimin e sasive shtesë të këtyre armëve.

“Ne morëm raketa antitank “cornet”. “Ne morëm tanke, transportues të blinduar të personelit dhe po blejmë gjithashtu “panzera” të rinj,” tha Vulin të enjten pas një takimi me ministrin rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu.

Sipas “Veçernji novosti”, bëhet fjalë për një tjetër bateri – gjashtë automjete me lëshues, të cilat mund të dorëzohen në muajt e parë të vitit 2022. Siç u tha në këtë artikull nga disa burime, bateria e re e “sky cleaner” moderne do të jetë në një version më të avancuar (SM) në krahasim me “Pancir” që tashmë është në ushtrinë serbe. /Lajmi.net/