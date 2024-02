“Serbia u alarmua se ia ndalëm thasët me para për terroristët në Veri”

Kryeministri Albin Kurti në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së tregoi se qëllimi i vërtetë i Serbisë, që ngriti alarmin për vendimin e BQK-së, që përjashton dinarin serb nga përdorimi, është se po ndalet financimi i kriminelëve në veri të vendit nga Beogradi.

Kurti tha se shqetësim i Serbisë nuk janë serbët e Kosovës. Ai tha se qytetarët serbë kërcënohen nga këto grupe të armatosura dhe tregoi se ata që nuk i bindën kanë vetura të djegura dhe i kërcënojnë familjarët.

“Kjo duhet të ndalohet. Beogradi nuk mund të lejohet pa fund të financojë terroristët e kriminelët e vet në Kosovë me rrjedha të tilla të padeklaruara dhe të paligjshme në Kosovë. Dhe ky është burimi i vërtetë i histerisë së Serbisë për rregulloren e BQK-së. Beogradi ka thirrur alarmin jo për këmbimin e dinarit me euron, por sepse po ndalojmë thasë me para në kufij. Dhe ata ankohen jo për shkak të brengës për qytetarët serbë, por sepse ato tubacione të parave në veri të Kosovës po ndalen. Ky takim dhe propaganda dhe pastaj urrejtja. Përveç një fushate nga një regjim autoritar. Ne kemi një mbështetje të gjerë nga partnerët ndërkombëtarë, aleatët në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. BQK dhe rregulloret e saj janë po aq esenciale për atë luftë”.

Kurti tha se nuk është befasi që Serbia reagon kur vendoset ligjshmëria e demokracia, derisa përmendi edhe funksionin e presidentit serb Vuçiq në pushtetin e kriminelit të luftës Millosheviq.

“Nuk jemi të befasuar që Serbia do të krijonte probleme nga procedurat demokratike që prej përfundimit të luftës, qeveria serbe e udhëhequr nga shumë njerëz që kanë mbajtur pozita të larta edhe në pushtetin e Millosheviqit, duke përfshirë zotërin Vuçiq këtu si ministër i propagandës së Millosheviqit ka shfrytëzuar çdo lloj fuqie e imagjinate për të gjetur mënyra të reja për të terrorizuar qytetarët. Serbia jo vetëm që promovon mohimin e gjenocidin, por edhe vazhdon ta kryejë atë”.