Serbia shqyrton mundësi për furnizimet me naftë e gaz pas sanksioneve të supozuara amerikane Qeveria e Serbisë e ka miratuar një vendim për themelim të një trupi koordinues për t’i garantuar furnizimet me gaz dhe naftë, pas vendosjes së sanksioneve potenciale amerikane në Industrinë e Naftës së Serbisë (NIS), për shkak të pronësisë ruse. Në deklaratë është thënë se ky trup do të drejtojë dhe koordinojë punën dhe aktivitetet…