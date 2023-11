Serbia paralajmëron hapjen e një shtabi policor në Preshevë Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Bratisllav Gashiq, ka njoftuar se në ditët në vijim do të hapet një shtab policor në Preshevë, në jug të Serbisë, dhe se do të intensifikohen veprimet në zonën kufitare me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Presheva është komunë e banuar me shumicë shqiptare dhe së bashku me…