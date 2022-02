Serbia nëpërmjet Petkoviqit vazhdon ta mohojë gjenocidin në Kosovë

Sipas Petkoviq, Serbia “nuk ka bërë” gjenocid në Kosovë, madje këtë e quajti si “të shpikur” nga Kurti.

Ai përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, ka shkruar se “e kaluara nuk do të shkojë derisa ka mijëra serbë të dëbuar nga Kosova”.

Po ashtu, ai ka pretenduar se Kurti është ai “që po i fsheh arkivat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”.

Njëkohësisht sipas Petkoviç, Kurti “po refuzon të kërkojë të pagjeturit”.

You forgot to say @albinkurti that the past will not be behind us as long as we have thousands of expelled Serbs from K&M, burned down Serbian houses and churches, missing and killed persons.

— Петар Петковић (@PetkovicPetar) February 20, 2022