Serbia me listë të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që të ndalohen në kuadër të Interpolit, në mesin e tyre edhe një zyrtar policor Mediat maqedone kanë publikuar mbrëmë një listë me më shumë se 80 faqe me të dhëna të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, listë kjo e cila dyshohet se është dorëzuar nga ana e Serbisë në Interpol. Sipas kësaj liste, të gjithë të cekurit në të nëse kalojnë në pikën kufitare të Maqedonisë së Veriut,…