Serbia “kërcënon” Kosovën me ushtrinë afër kufirit: KFOR’i thotë se duhet dialog Mbrëmë pak para mesnatës, kryeministri i vendit Albin Kurti doli me një njoftim jo fort të zakonshëm. Ai në Facebook shpërndau një video ku shihen ushtria e Serbisë shumë afër kufirit të Kosovës, shkruan lajmi.net. Meqenëse misioni ndërkombëtar i KFOR ka në mandatin e saj edhe sigurinë e Kosovës, ata kanë folur me gjuhë shumë…