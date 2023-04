Serbia i dha shumë para për të shitur kullat por Ali Kadriu nuk u dorëzua asnjëherë

Ali Kadriu nga lagjia ‘’Kroi i Vitakut’’ nuk u dorëzua asnjëherë përballë Serbisë.

Edhe pse shteti i Serbisë u mundua që t’ia blejë kullat ai refuzoi. Lidhur me këtë ai tregon për lajmi.net momentet kur edhe u përballë edhe me persona të armatosur.

‘’Për mua nuk vlen paraja, për mua liria është më e shtrenjtë’’ thotë Kadriu.

Më tutje Kadriu thotë se kjo kullë është vizituar nga ana e të gjithë krerëve të shtetit.

Ai thotë se pas luftës nuk ka mundur të shkojë tek kulla pasi nuk ia lejoji misioni i UNMIK-ut.

‘’Kur erdhi UNMIK, më thanë nuk mundesh me ardhë këtu, unë ju kom thonë atyre që ata janë ardhë me bo paqe si për ne shqiptarët si për serbët.Nuk më kanë lejuar me hy në shpi teme, e kam pas një siguri të madhe më shumë se një politikan’’ thotë Kadriu për lajmi.net.

Për ndërtimin e këtyre kullave ai thotë se është sulmuar shumë herë nga ana e personave të armatosur./Lajmi.net/