Serbia e treta në Evropë sipas Indeksit Global të Krimit të Organizuar për 2023

Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional (GI-TOC) prezantoi në faqen e saj të internetit Indeksin Global të Krimit të Organizuar, sipas së cilës nga 193 shtete të botës, Serbia renditet e 40-ta.

Sipas saj nivelet e krimit të organizuar po rriten në nivel global dhe se 83 për qind e popullsisë globale jeton në vende me nivele të larta kriminaliteti.

Në raportin GI-TOC thuhet se Serbia vazhdon të jetë vend burim, transit dhe destinacion për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore.

“Gratë dhe fëmijët serbë i nënshtrohen trafikimit seksual, duke përfshirë martesat e fëmijëve, në vendet fqinje, ndërsa burrat zakonisht trafikohen për punë të detyruar, kryesisht në industrinë e ndërtimit”, thuhet në raport.

Raporti shtoi se punëtorët e huaj meshkuj, kryesisht nga Vietnami dhe India, thuhet se po përballen me punë të detyruar në Serbi.

“Shfrytëzimi seksual në internet, veçanërisht i fëmijëve, është një krim i zakonshëm i trafikimit të qenieve njerëzore i mundësuar nga kibernetikë në Serbi dhe është rritur në frekuencë gjatë dhe pas pandemisë COVID-19, pasi trafikantët përshtatën operacionet e tyre dhe kaluan në metodat e rekrutimit në internet, siç janë mediat sociale. pikat e shitjes”, thuhet në raport.

Në raport thuhet se kontrabanda e qenieve njerëzore është një çështje e gjatë në Serbi për shkak të vendndodhjes së vendit në rrugën ballkanike të emigrantëve.

“Një rritje e kohëve të fundit në numrin e migrantëve të parregullt në Serbi ka çuar në një rritje të mëvonshme të kontrabandës me qenie njerëzore dhe në numrin e grupeve kriminale të përfshira në këto aktivitete. Si pasojë, konfliktet e armatosura mes grupeve të kontrabandës së njerëzve janë përshkallëzuar. Kontrollet më të forta në kufijtë me Kroacinë dhe Hungarinë kanë çuar në shfaqjen e rrugëve të reja informale që kalojnë përmes Serbisë dhe Malit të Zi në Bosnje dhe Hercegovinë (perëndim) ose nga Serbia në Bullgari dhe Rumani (në lindje). Viktimat e kontrabandës me qenie njerëzore në Serbi kanë origjinë kryesisht nga Afganistani, Pakistani, Bangladeshi dhe Siria. Bosët e krimit zakonisht menaxhojnë operacionet nga jashtë vendit dhe ndërsa shumica e kontrabandistëve kanë kombësinë e njëjte si viktimat të tyre, kriminelët vendas shpesh merren me transport të brendshëm dhe kalime të parregullta kufitare”, tha ai.

Zhvatja është e përhapur, por e nënvlerësuar në Serbi, thanë autorët e raportit.

“Është e zakonshme që individët të zhvatin shuma relativisht të vogla parash nga njerëzit në situata të vështira financiare përmes marrjes së kredive. Në shumë raste, të ashtuquajturat grupe kriminale huligane që operojnë kompani private sigurie do të zhvatin restorantet ose klubet për paratë e mbrojtjes. Viktimat në përgjithësi nuk i njoftojnë autoritetet për krime të tilla, nga frika e pasojave, dhe fenomeni mbetet kryesisht i nën-raportuar”, thuhet në raportin për Serbinë nga Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional.